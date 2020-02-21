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/ Пульмонологія

Коронавірус скоро зникне: з'явився несподіваний прогноз

7.6т
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Коронавірус COVID-19 зникне в Китаї і в світі з приходом теплої погоди.

Такий прогноз в ефірі "Радіо НВ" озвучив глава Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко. За його словами, він вже зараз потихеньку йде на спад.

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Коронавірус скоро зникне: несподіваний прогноз

Коронавірус скоро зникне: несподіваний прогноз

"Я думаю, що, як тільки стане ще тепліше, він взагалі зникне в Китаї і всіх інших країнах", – заявив експерт.

Комісаренко впевнений, що новий коронавірус є менш небезпечним, ніж віруси Ебола, Зіка, а також пташиний грип.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з Всесвітньої організації охорони здоров'я виступили з несподіваною заявою про те, що Covid-19 менш смертельний, ніж, наприклад, звичайний ГРВІ.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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филя филя
филя филя
20 февраля день позора западенцев.
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