Коронавірус скоро зникне: з'явився несподіваний прогноз

Коронавірус COVID-19 зникне в Китаї і в світі з приходом теплої погоди.
Такий прогноз в ефірі "Радіо НВ" озвучив глава Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко. За його словами, він вже зараз потихеньку йде на спад.
Коронавірус скоро зникне: несподіваний прогноз
"Я думаю, що, як тільки стане ще тепліше, він взагалі зникне в Китаї і всіх інших країнах", – заявив експерт.
Комісаренко впевнений, що новий коронавірус є менш небезпечним, ніж віруси Ебола, Зіка, а також пташиний грип.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з Всесвітньої організації охорони здоров'я виступили з несподіваною заявою про те, що Covid-19 менш смертельний, ніж, наприклад, звичайний ГРВІ.
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