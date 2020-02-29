Коронавірус швидко мутує: опубліковані сенсаційні дані

Вчені з Бразилії прийшли до висновку, що геном коронавірусу COVID-2019, який був виявлений у громадянина цієї країни, відрізняється від китайського.

Така заява була зроблена на сайті Інституту Адольфу Лутца. Відзначається, що в генетичному коді бразильського коронавірусу є відмінності від оригінального штаму, вперше виявленого в китайському місті Ухань.

Коронавірус naked-science.ru

Так, дослідження проводили протягом 48 годин після виявлення першого випадку захворювання в регіоні. Робота велася спільно зі вченими з Інституту тропічної медицини Університету Сан-Паулу і британського Оксфордського університету.

За припущенням вчених, отримана інформація може допомогти в створенні вакцини від нового вірусу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Бразилії підтвердили випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Так, хвороба дісталася до Латинської Америки.

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