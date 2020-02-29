Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус швидко мутує: опубліковані сенсаційні дані

8.6т
Читати матеріал російською

Вчені з Бразилії прийшли до висновку, що геном коронавірусу COVID-2019, який був виявлений у громадянина цієї країни, відрізняється від китайського.

Така заява була зроблена на сайті Інституту Адольфу Лутца. Відзначається, що в генетичному коді бразильського коронавірусу є відмінності від оригінального штаму, вперше виявленого в китайському місті Ухань.

Коронавірус

Коронавірус

naked-science.ru

Так, дослідження проводили протягом 48 годин після виявлення першого випадку захворювання в регіоні. Робота велася спільно зі вченими з Інституту тропічної медицини Університету Сан-Паулу і британського Оксфордського університету.

За припущенням вчених, отримана інформація може допомогти в створенні вакцини від нового вірусу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Бразилії підтвердили випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Так, хвороба дісталася до Латинської Америки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
3
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини