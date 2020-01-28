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/ Пульмонологія

Смертельний китайський коронавірус активізував шахраїв в Україні: викрито схеми обману

2.1т
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У зв'язку з поширенням нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні активізувалися шахраї.

Вони продають неіснуючу вакцину проти вірусу, "чудодійні" маски, ціна яких завищена в декілька разів, а також пропонують "ризикнути своїм здоров'ям", забравши посилки клієнта з Китаю. Про це повідомляється в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, в інтернеті стали з'являтися пропозиції про продаж вакцини від nCoV. Автори просили за препарат 2500 грн і запевняли, що він розроблений в Ізраїлі.

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Коронавірус активізував шахраїв в Україні

Коронавірус активізував шахраїв в Україні

"Продам вакцини від коронавірусу. Вакцина від моторошного вірусу, який дістався до нас із Китаю", – йдеться в оголошенні. Хоча насправді над створенням вакцини ще тільки працюють лікарі за кордоном і перші ліки будуть випробовувати влітку.

Смертельний китайський коронавірус активізував шахраїв в Україні: викрито схеми обману

Скріншот

Ще одні шахраї на хвилі паніки та поширення неправдивої інформації про те, що посилки з Китаю можуть бути небезпечними, пропонують їх забирати.

"Ризикну своїм здоров'ям, звичайно, за окрему плату, заберу з пошти вашу посилку з товаром із Китаю", – пише автор на ім'я Гліб. За послуги він просить 200 гривень.

Смертельний китайський коронавірус активізував шахраїв в Україні: викрито схеми обману

Скріншот

Маркетологи також скористалися ситуацією і стали пропонувати звичайні маски як засіб, який може захистити від коронавірусу. Наприклад, є модні чорні маски, ціна яких 120 гривень. Є звичайні медичні маски чорного кольору з вугільним прошарком по 15-16 гривень.

Лікарі наголошують, що найперше маски мають носити хворі люди, а не здорові. Це буде більш ефективно.

Смертельний китайський коронавірус активізував шахраїв в Україні: викрито схеми обману

Скріншот

Смертельний китайський коронавірус активізував шахраїв в Україні: викрито схеми обману

Скріншот

Крім цього в соцмережах розсилають оголошення про те, що нібито можна заразитися коронавірусом від бананів і радять їх не купувати. Цей фейк викрив доктор Євген Комаровський.

Смертельний китайський коронавірус активізував шахраїв в Україні: викрито схеми обману

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, чому діагностувати китайський коронавірус 2019-nCoV в Україні поки що немає можливості.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Україна
Теги
інфекція вірус хвороба фотографии шахраї соцмережі
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