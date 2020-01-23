Новий виклик для глобального здоров’я — поширення раніше невідомого штаму коронавірусу, що швидко розповсюджується в Китаї і зафіксований ще у кількох країнах. Зараз тривають ретельні дослідження і вивчення ситуації. Все, що потрібно знати про вірус, його поширення та способи захисту, зібрали нижче:

Що таке коронавіруси:

Передусім це зоонозна інфекція. Тобто їхнім природним резервуаром є тварини: пальмові цевети, кажани, навіть кобри. Коронавіруси також РНК-віруси, тому мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, в тому числі стають патогенними для людей.

Такі коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом коронавірусу, який зараз активно поширюється в Китаї та інших країнах, їх існує вже сім.

Приклади коронавірусів, які вражають людей, SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome або важкий гострий респіраторний синдром) та MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome — Близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром). http://bit.ly/30GPvGU

SARS-CoV вперше був визнаний у Китаї в листопаді 2002 року. Хвороба поширилася у багатьох країнах Північної і Південної Америки, Європи та Азії, спричинивши у 2002-2003 роках глобальний спалах — тоді було зафіксовано понад 8 тисяч випадків, включаючи 774 смерті.

Цей спалах почався із зараженої пальмової цевети — китайського делікатесу. Його зупинили карантинні заходи, коли медичний персонал не покидав лікарні, куди надходили нові хворі. З 2004 року повідомлень про випадки хвороби, викликані цим вірусом, не зафіксовано. http://bit.ly/2Gc6ffw

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Про перший випадок MERS-CoV було повідомлено у 2012 році в Саудівській Аравії. З того часу випадки зараження вірусом було зафіксовано у 25 країнах. Більшість хворих мали симптоми гострого респіраторного захворювання, включаючи лихоманку, кашель та задишку. У порівнянні з SARS-CoV він не так легко передавався від людини до людини, але мав значно вищу летальність: близько 35% з 2500 людей, які були заражені вірусом, померли. http://bit.ly/2uj29jb

Про уханський вірус:

▪ Новий штам коронавірусу поки відомий під назвою 2019-nCOV. Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Звідси і назва, якою зараз іменують цей штам. http://bit.ly/2RH1y2U

▪ Багато людей, яких вразив вірус, працювали чи відвідували ринок в Ухані. Китайські продуктові ринки, так звані wet markets (мокрі ринки) — це скупчення живих і вбитих тварин, птахів, продавців і туристів. За таких умов вірусу зручно поширюватися поміж тушами, тваринами і людьми.

▪ Станом на сьогодні зафіксовано 570 випадків та 17 смертей. Дійсна кількість людей заражених вірусом може бути набагато більшою, оскільки людей з легкими симптомами скоріше всього не було виявлено.

Лікарі повідомляють, що одужання здебільшого залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям, зокрема, слабкий імунітет.

Також з померлих більшість людей літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона. https://nyti.ms/2RjW0wb

▪ Вірус викликає пневмонію з такими симптомами як кашель, лихоманка та утруднення дихання. Експерти вважають, що інкубаційний період триває близько двох тижнів.

▪ За останній тиждень кількість підтверджених інфекцій збільшилася втричі і випадки були виявлені у 13 провінціях Китаю, а також муніципалітетах Пекін, Шанхай, Чунцін та Тяньцзінь. Вірус також був підтверджений в інших країнах — у США, Таїланді, Південній Кореї, Тайвані, Японії, з підозрою на зараження цим вірусом госпіталізовано одну людину у Росії.

▪ Передача людині від людини була підтверджена національною комісією з охорони здоров’я Китаю. Також існує ризик мутації вірусу.

▪ Ситуація ускладнюється тим, що незабаром розпочнуться святкування до Китайського нового року. В цей час до Китаю приїжджають сотні мільйонів людей. Зараз місто Ухань закрито для виїзду та у ньому тимчасово зупинено роботу транспорту. Повідомлено про друге китайське місто — Хуанганг, де також запроваджено карантинні заходи. https://bbc.in/2RG1Oiw

Авіарейси з Китаю переспрямовують до аеропортів, де запроваджено контроль температури тіла прибулих пасажирів. Повідомляють про випадки, коли люди п'ють жарознижуючі препарати, таким чином оминають карантин. http://bit.ly/2RkVyO9

▪ На даний момент експерти вважають, що в зоні ризику найбільш ймовірно люди із слабким імунітетом. Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.

▪ Вчора ВООЗ скликала нараду фахівців, щоби вирішити, чи потрібно оголошувати надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Засідання вирішили продовжити ще сьогодні, адже є багато інформації і для прийняття рішення потрібно проаналізувати ще багато доказів. http://bit.ly/3aGeWgv

Як захиститися:

▪ Зараз вакцини проти коронавірусів не існує. Повідомляють, що вакцина проти нового штаму 2019-nCOV поки на ранній стадії розробки. https://fxn.ws/2RmHQKW

▪ Аби захиститися CDC пропонує. http://bit.ly/2RkUCtc

→ часто та ретельно мити руки милом і водою

→ не торкатися брудними руками очей, носа чи рота

→ уникати тісного контакту з хворими людьми

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

→ залишайтеся вдома, якщо захворіли

→ уникайте тісного контакту з іншими людьми

→ прикривайте рот і ніс серветками під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки

→ провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні

Людям, які зараз знаходяться десь поблизу зони розповсюдження вірусу, радять:

→ підтримувати гігієну рук

→ уникати відвідування ринків тварин та птахів

→ уникати відвідування хворих

→ звернутися до лікаря у разі появи симптомів — кашлю, лихоманки чи труднощів з диханням

→ телефонувати заздалегідь, перш ніж їхати до лікарні

Зараз в соціальних мережах і ЗМІ публікують багато інформації про поширення вірусу і ситуацію загалом. Якщо вам потрібно знайти перевірену інформацію, це можна зробити тут:

▪ Фейсбук World Health Organization (WHO) та на сайті: https://www.who.int/

▪ Сайт CDC (Центрів з контролю та профілактики захворювань в США) http://bit.ly/30GPvGU

▪ Українською на сторінці Центр громадського здоров’я України

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