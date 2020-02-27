У четвер, 27 лютого, коронавірус проник у нові країни і призвів до загибелі і зараження великої кількості людей за межами Китаю.

Свіжу світову статистику опублікувало Reuters. У самому Китаї померли вже 2744 пацієнти.

Крім того, в країні відзвітували, що число нових смертей у четвер склало 29, що є найнижчим показником з 28 січня, і повідомили про 433 нові випадки проти 406 у середу.

Коронавірус розширив географію: стало відомо про нові жертви в світі

Що трапилося в світі

Італія повідомила про більш ніж 650 випадків захворювання в промислових центрах Ломбардії і Венето. Число жертв коронавірусу в країні зросло до 17. 40 осіб успішно вилікувалися.

Число загиблих в Ірані зросло до 26. Це найбільша кількість смертей від вірусу за межами Китаю. Інфекцію зокрема підтвердили у віцепрезидентки Ірану Масумех Ебтекар.

Також стало відомо, що від вірусу помер колишній посол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосровшахі.

Китай зосередиться на запобіганні перетину кордонів інфікованими, заявив представник Національної комісії охорони здоров'я в четвер, в той час як імміграційна влада закликали до відновлення візового і паспортного обслуговування в районах з низьким ризиком коронавірусу.

Тайвань підняв рівень реагування на епідемію до найвищого рівня, оскільки він підготував пакет на 2 мільярди доларів США, щоб пом'якшити економічний вплив, і відклав великий релігійний захід, запланований на наступний місяць.

Франція підтвердила ще 20 нових випадків зараження коронавірусом, загальне число хворих зросло до 38.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон сказав, що його країна, в якій зареєстровано 23 випадки зараження вірусом, діяла на підставі пандемії і лікарні отримали накази забезпечити достатню кількість медикаментів, засобів індивідуального захисту і персоналу.

У італійців або людей, які недавно відвідали Італію, виявили коронавірус в Алжирі, Хорватії, Ізраїлі, Іспанії та Швейцарії. Влада останньої підтвердила вже 5 випадків захворювання.

Коронавірус проник у більшість країн Європи

Бразилія підтвердила першу в Латинській Америці інфекцію, і нове захворювання було вперше виявлено в Пакистані, Швеції, Норвегії, Данії, Греції, Естонії та Румунії.

Перший випадок коронавірусу зафіксували і в Північній Ірландії.

Японка показала позитивний результат на коронавірус після нібито одужання. Число підтверджених випадків в Японії, виключаючи 704 на карантинному лайнері, зросло до 190. Померли 8 японців.

Південна Корея повідомила про 334 додаткових випадків нового коронавірусу (найбільший щоденний приріст). США випустили нове попередження про поїздки в Південну Корею, а країни відклали спільне військове тренування.

Корейська стюардеса, яка працювала на маршруті Сеул-Лос-Анджелес, показала позитивний результат на вірус.

Центри США з контролю і профілактики захворювань в середу попередили про можливість поширення коронавірусу в суспільстві після того, як людина в Каліфорнії була заражена..

Ірак повідомив про свій шостий випадок зараження, а число підтверджених випадків у Кувейті зрослл до 43.

Саудівська Аравія в четвер призупинила прибуття іноземців для паломництва в Умру і туристів із приблизно двох десятків країн.

Технологічний центр на півдні Китаю в Шеньчжені заявив про намір заборонити вживання в їжу кішок і собак на тлі обмеження торгівлі дикими тваринами, яка, як підозрюють вчені, спричинила спалах коронавірусу.

Ярмарок годинників і чудес у Женеві, намічений на 25-29 квітня, було скасовано через спалах коронавірусу.

У Польщі заявили про першого пацієнта з коронавірусом. Незабаром МОЗ офіційно спростував.

В Італії повідомили про зараження українки коронавірусів. Дівчина була відправлена на карантин, однак повідомлення виявилося передчасним – результатів тестів поки немає.

Кількість заражених новим коронавірусів COVID-19 українців на круїзному лайнері Diamond Princess збільшилася до чотирьох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус може придбати масштаби всесвітньої пандемії і жодна з країн не застрахована від поширення небезпечної інфекції.

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