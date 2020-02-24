Коронавірус розійшовся з новою силою: останні дані

У Південній Кореї, де напередодні через коронавирус COVID-19 оголосили найвищий рівень небезпеки, хвороба вбила сьому людину, заразилися ще 161.
Про це повідомляє South China Morning Post. Загальна кількість хворих в країні досягло 763.
Всього станом на ранок 24 лютого нараховується 79 360 підтверджених випадків інфікування по світу. Коронавірус вже вбив 2 619 особи, 24 963 вилікувалися. Також стало відомо, що третій пацієнт помер від коронавіруса в Італії за дві доби.
На материковому Китаї число заражень досягла 77 150, за минулу добу заразилися 409 осіб, вилікувалися ще 1846 а загинули 150.
Тривожні новини повідомляють і з Ірану – там число тих, що заразилися коронавірусом досягло 43 осіб, а кількість летальних наслідків зросла до 8. МОЗ зафіксував 15 нових випадків зараження, троє хворих померли.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 лютого смертельним китайським коронавірусом COVID-19 заразилися понад дві тисячі осіб.
В Італії раніше зафіксували 50 випадків зараження новим коронавірусом COVID-19. Всі вони – на півночі країни.
При цьому китайські вчені з'ясували, що передача коронавируса почалася ще в кінці листопада, хоча перший хворий з'явився тільки 15 грудня.
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