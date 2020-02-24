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/ Пульмонологія

Коронавірус розійшовся з новою силою: останні дані

5.6т
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У Південній Кореї, де напередодні через коронавирус COVID-19 оголосили найвищий рівень небезпеки, хвороба вбила сьому людину, заразилися ще 161.

Про це повідомляє South China Morning Post. Загальна кількість хворих в країні досягло 763.

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Всього станом на ранок 24 лютого нараховується 79 360 підтверджених випадків інфікування по світу. Коронавірус вже вбив 2 619 особи, 24 963 вилікувалися. Також стало відомо, що третій пацієнт помер від коронавіруса в Італії за дві доби.

На материковому Китаї число заражень досягла 77 150, за минулу добу заразилися 409 осіб, вилікувалися ще 1846 а загинули 150.

Тривожні новини повідомляють і з Ірану – там число тих, що заразилися коронавірусом досягло 43 осіб, а кількість летальних наслідків зросла до 8. МОЗ зафіксував 15 нових випадків зараження, троє хворих померли.

Коронавірус розійшовся з новою силою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
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