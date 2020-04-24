Коронавірус проявляється у літніх людей по-іншому: перестають говорити та їсти

У літніх людей із коронавірусом проявляються нетипові симптоми хвороби у вигляді втрати мови та сильного зневоднення.

У віковій групі, яка найбільш схильна до смертності від COVID-19, часто не спостерігаються такі ознаки, як кашель, лихоманка або задишка. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Замість цього особи похилого віку можуть здаватися ніби "вимкненими": вони сплять більше, ніж зазвичай, або перестають їсти. Дехто не впізнає рідних. Іноді вони припиняють говорити або просто втрачають свідомість.

Коронавірус проявляється у літніх по-іншому zabota.co

"У літньому віці імунна відповідь може притупитися, а її здатність регулювати температуру може бути змінена", – пояснив таке явище професор геріатричної медицини в Медичному коледжі Шмідта Університету Флориди Джозеф Оусландер.

Лікарі помітили ще один нетипову ознаку: за відсутності всіх інших симптомів одні люди похилого віку можуть часто чхати, у інших же спостерігається сильне зневоднення та дезорієнтація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики попередили про маловідомий симптом коронавірусу – посиніння губ.

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