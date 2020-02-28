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/ Пульмонологія

Коронавірус прорвався до Білорусі і наблизився до України

13.6т
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У Білорусі, яка межує з Україною, зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом з Китаю COVID-2019.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни. Вірус виявили у студента одного з білоруських вузів, громадянина Ірану, який прибув з Баку 22 лютого.

Як стало відомо, його і людей, які з ним спілкувалися, помістили в закриті бокси Мінської інфекційної лікарні.

28 лютого з'явилась інформація, що в Польщі нібито зафіксували перший в країні випадок інфікування коронавірусом COVID-2019. При цьому Міністерство охорони здоров'я Польщі в Twitter спростувало інформацію про те, що пацієнт заражений саме новим видом коронавируса.

Також раніше пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-2019 госпіталізували в Університетську лікарню в Кракові.

У Білорусі зафіксували перший випадок коронавируса

У Білорусі зафіксували перший випадок коронавируса

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Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих 2 858.

Тим часом, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
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