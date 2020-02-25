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/ Пульмонологія

Коронавірус пішов на спад: ВООЗ назвала період, який став піком епідемії

1.1т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія китайського коронавірусу COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

Відповідну заяву на брифінгу в понеділок, 24 лютого, зробив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, наукова група організації, яка побувала в китайських регіонах, зокрема в Ухані, епіцентрі поширення вірусу, прийшла до висновку, що піком епідемії Covid-19 був період із 23 січня по 2 лютого. З тих пір кількість нових випадків неухильно знижується, заявив Гебреєсус.

Коронавірус пройшов свій пік: ВООЗ назвала небезпечний період

Коронавірус пройшов свій пік: ВООЗ назвала небезпечний період

Він додав, що смертність від коронавірусу в Ухані становить 2-4%, тоді як за межами міста – 0,7%. Під час легкої форми захворювання людина в середньому потребує два тижні на одужання, якщо це важкий або критичний ступінь – йде 3-6 тижнів. Також експерти встановили, що ДНК вірусу мало змінився.

Коронавірус пройшов свій пік: ВООЗ назвала небезпечний період

Коронавірус пройшов свій пік: ВООЗ назвала небезпечний період

Гебреєсус підкреслив, що заходи, вжиті владою Китаю, дозволили уникнути більшої кількості жертв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого трапився в Китаї, має потенціал пандемії, однак на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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