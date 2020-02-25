Коронавірус продовжив убивати: озвучені свіжі цифри. Карта

За минулу добу, 24 лютого, в Китаї через коронавірус нового типу 2019 nCoV загинула 71 особа.

При цьому загальне число жертв досягло 2663 особи, повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР (щоб подивитися карту, поскрольте).

За 24 лютого на території Китаю було виявлено 508 нових випадків інфікування. При цьому 2589 осіб одужали і були виписані з медичних установ. 71 людина загинула (більшість у провінції Хубей).

Коронавірус продовжує вбивати Ілюстрація

У Південній Кореї зафіксовано 893 хворих (+130 за день) і 8 смертей (+1), в Італії – 229 заражених і 7 померлих, в Ірані – 47 заражених і 12 смертей.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії, однак на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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