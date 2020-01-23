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/ Пульмонологія

Коронавірус пробрався до Росії? З'явилися спростування

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У госпіталізованого у Санкт-Петербурзі росіянина, що саме прилетів із Китаю, не підтвердилася наявність коронавірусу.

Про це передає ФАН із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни. Крім того, фахівці не знайшли захворювання у прибулого в РФ китайського студента, ім'я якого не називається.

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Госпіталізація росіянина в аеропорту

Госпіталізація росіянина в аеропорту

Зазначається, що 23-річний громадянин Росії Арман К. в середу, 22 січня, прилетів до Пітера з китайського Шанхаю (з пересадками в Пекіні, Красноярську і Москві). Хлопця терміново забрали з температурою 38 із КПП "Пулково".

Госпіталізований у "Пулково" росіянин

Госпіталізований у "Пулково" росіянин

Коронавірус пробрався до Росії? З'явилися спростування

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії не виключили передачу смертельного коронавірусу nCoV через посилки, замовлені на популярному торговельному майданчику AliExpress.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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