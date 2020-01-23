Коронавірус пробрався до Росії? З'явилися спростування

У госпіталізованого у Санкт-Петербурзі росіянина, що саме прилетів із Китаю, не підтвердилася наявність коронавірусу.
Про це передає ФАН із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни. Крім того, фахівці не знайшли захворювання у прибулого в РФ китайського студента, ім'я якого не називається.
Госпіталізація росіянина в аеропорту
Зазначається, що 23-річний громадянин Росії Арман К. в середу, 22 січня, прилетів до Пітера з китайського Шанхаю (з пересадками в Пекіні, Красноярську і Москві). Хлопця терміново забрали з температурою 38 із КПП "Пулково".
Госпіталізований у "Пулково" росіянин
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії не виключили передачу смертельного коронавірусу nCoV через посилки, замовлені на популярному торговельному майданчику AliExpress.
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