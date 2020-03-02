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/ Пульмонологія

Коронавірус притих у Китаї і перекинувся на інші країни: свіжа статистика

2.5т
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Станом на ранок понеділка, 2 березня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом на території Китаю досягла 80 026 осіб, померли 2912 китайців.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національної комісії з охорони здоров'я КНР. Всього в світі захворіли вже 89 069 осіб, померли – 3039.

За добу китайська влада виявили 202 нові випадки захворювання. Число тих, кого вдалося вилікувати, збільшилося до 44 462 осіб (2837 – за добу).

Що трапилося в світі

  • У Південній Кореї кількість хворих коронавірусом Covid-19 збільшилася до 4212 осіб. За добу в країні підтвердили 476 нових пацієнтів і чотири летальні випадки (всього 22).

  • У Нью-Йорку підтверджено перший випадок захворювання на території штату.

  • Франція повідомила, що кількість інфікованих коронавірусом на території країни зросла до 130 осіб. Двоє пацієнтів померли через хворобу, дев'ять перебувають у медзакладах у важкому стані.

  • В Єгипті зареєстрували ще один випадок зараження коронавірусіом нового типу.

Коронавірус притих у Китаї і перекинувся на інші країни

Коронавірус притих у Китаї і перекинувся на інші країни

Під медичним в Китаї наглядом залишилися понад 46 тис. осіб, які близько контактували з носіями коронавірусу.

За добу померли 42 людини – всі в провінції Хубей, що є осередком поширення захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

  • 1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію і Люксембург.

  • В Італії число загиблих різко зросло до 34 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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