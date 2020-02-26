Коронавірус прийшов у ще одну країну Європи: оголошено карантин

У Швейцарії заявили про перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19.

Хворобу виявили в людини, що проживає в кантоні Тічіно на півдні країни, передає Swiss Info.

За повідомленням Федерального управління охорони здоров'я, інфікованим виявився чоловік віком приблизно 70 років. Відомо, що 15 лютого він відвідував Мілан (Італія). Перші симптоми з'явилися у нього за два дні.

Епідемія коронавірусу

Після повернення додому пенсіонер перебував зі своєю сім'єю. Виявивши недугу, його ізолювали в місцеву лікарню. За словами медиків, стан пацієнта добрий.

Всіх осіб, що контактували із зараженим, обстежать і помістять у карантин на два тижні.

Зазначимо, що в Швейцарії було перевірено майже 300 можливих випадків COVID-19, але дотепер підтверджених епізодів інфікування зареєстровано не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хорватії та Австрії підтвердили перші випадки зараження смертельним коронавірусом.

Раніше в Італії вже семеро людей загинули через COVID-19.

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