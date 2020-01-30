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/ Пульмонологія

Коронавірус пішов на спад: з'явилася обнадійлива статистика

1.9т
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Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих коронавірусом.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження числа нових інфікованих пацієнтів у порівнянні з попереднім днем.

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Коронавірус пішов на спад

Коронавірус пішов на спад

Ілюстрація

Зокрема, зазначається, що, наприклад 28 січня у провінції Хубей було зареєстровано 840 нових випадків захворювання коронавірусом, у той час, як 27-го ця цифра сягала 1291-го.

Паралельно з цим влада Китаю заявила про заражених коронавірусом у всіх провінціях країни. Останнім регіоном, де підтвердився випадок інфікування, став Тибетський автономний район.

Коронавірус пішов на спад: з'явилася обнадійлива статистика

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я повторно скличе 30 січня засідання надзвичайного комітету у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї.

Число жертв коронавірусу в Китаї досягла 170 осіб. Усього зафіксовано 7711 підтверджених випадків захворювання.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Китай
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