Коронавірус піде на спад, коли перехворіють 30% українців – Протас

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що пандемія коронавірусу піде на спад, коли перехворіють 30% громадян.

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Своєю думкою він поділився в ефірі телеканалу Zik у вівторок, 24 березня (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

За словам врача, не можна судити про поліпшення ситуації з пандемією за співвідношенням тих, хто одужав і помер.

Коронавірус піде на спад, коли перехворіють 30% українців

"Питання не в тому, скільки одужає, а в тому, скільки перехворіє. Для того, щоб зупинити розповсюдження будь-якого збудника, в тому числі вірусу, необхідно, щоб сформувався колективний імунітет. Для цього необхідно, щоб перехворіли від 30 до 70% населення. Тому коли захворіє 30%, ситуація піде на спад", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що за усмови дотримання карантину в Україні епідемію коронавірусу COVID-19 можна буде подолати вже до травня.

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