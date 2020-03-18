Дізнатися про зараження новим коронавірусом можна за трьома першими ознаками, які зазвичай помітні у хворого.

Про це йдеться в матеріалі "Рамблер.Доктор". Так, біль у горлі може стати першим симптомом COVID-19.

Саме цим нова інфекція відрізняється від грипу, який завжди починається з різкого підвищення температури і ломоти в суглобах.

Як розпізнати коронавірус: названі три перших ознаки Аргументи і факти

Біль у горлі турбує заражену людину 3-4 дня. Потім симптоми посилюються, людина може сприйняти це за бронхіт.

Далі з'являється симптом номер два – утруднене дихання і задишка, що викликає третю ознаку – сухий кашель.

При цьому, симптоми коронавірусу можуть бути згладжені або взагалі бути відсутніми. У дітей вони виражені слабше всього, незважаючи на те, що в сезон застуд діти першими потрапляють під удар через слабкість імунітету. У випадку з коронавірусом група ризику щодо летального результату – це люди у віці 70+.

Новий коронавірус небезпечний тривалим інкубаційним періодом. До двох тижнів він може не давати про себе знати, але людина вже хвора і заразна для оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середньому симптоми коронавірусу проявляються через п'ять днів із моменту зараження, але у деяких людей цей період може бути довшим. Серед перших ознак також висока температура.

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