Коронавірус вражає легені не відразу, а тільки при важкій формі хвороби, поступово ущільнюючи їх до подоби гуми.

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Про це розповіла лікарка-патологоанатом Дарина Сітовська, передає телеканал RT.

Так, у першу чергу вірус впливає на альвеоли, які відповідають за насичення організму киснем. У них утворюються гіалінові мембрани (перегородки, які перешкоджають нормальному газообміну), а самі альвеоли заповнюються білком фібрином і рідиною.

Коронавірус перетворює легені на "гуму": лікарка описала процес 24 канал

Сітовська пояснила, що за важкої форми COVID-19 хворий робить вдих, але нібито не дихає, так як кров не насичується киснем, що веде до його нестачі в інших органах.

"Найчутливіший до нестачі кисню – мозок. Людина може втрачати свідомість, а дихальна недостатність наростати", – пояснила вона.

Сітовська розповіла, що легені померлих від COVID-19 не мають явно вираженого набряку, але при цьому темно-червоні, щільні і безповітряні.

"Припускаю, що за щільністю вони схожі на гуму. Здорові легені більше схожі на м'яку і еластичну губку для миття посуду", – розповіла лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше завідувач відділенням інфекційних захворювань римської лікарні Умберто Клаудіо Мастроянні розповів, що на останній стадії коронавірус вражає всі органи людини.

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