Коронавірус передається при розмові: вчені попередили про небезпеку

Коронавірус COVID-19 може передаватися в ході звичайної розмови і навіть при диханні.

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Як пише наукове видання Taylor and Francis Group, дослідження провів колектив учених з Каліфорнійського університету і нью-йоркської Школи медицини Ікана Медцентру Маунт-Синай.

Вчені відзначили, що дрібні частинки виділяються не тільки при кашлі та чханні, але і при розмові, особливо якщо заражений співрозмовник голосно говорить.

Ілюстрація

При цьому деякі люди з незрозумілих поки причин є "аерозольними суперрозповсюджувачами", випускаючи в повітря значно більше частинок вірусу, ніж всі інші.

Враховуючи, що, згідно з деякими даними, існують безсимптомні носії інфекції, дана проблема стає ще більш значущою.

Десятихвилинна розмова з безсимптомним "суперрозповсюджувачем" призведе до появи в повітрі хмари з приблизно 6 тисяч аерозольних часток, і люди, що знаходяться в безпосередній близькості, можуть її вдихнути.

Передбачається, що аерозольні частинки виділяються при розриві плівки в альвеолах легенів, і якщо слиз в верхніх дихальних шляхах містить коронавірус або іншу респіраторну інфекцію, то вона виявиться в цій аерозольній хмарі.

При цьому мінімальна інфекційна доза вмісту коронавірусу в хмарі частинок поки що не встановлена. Також неясно, як довго вірус залишається життєздатним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в організмі людини знайшли ще два вогнища розмноження коронавірусу COVID-19, крім легень – верхні дихальні шляхи і кишечник.

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