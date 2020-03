В Ісландії завдяки масштабному тестуванню всіх громадян медики виявили, що у половини тих, хто заразився коронавірусом, не було ніяких симптомів.

Про це розповів головний епідеміолог Торонфур Гуднасон, передає BuzzFeed News. Про схожу ситуацію заявили і в інших країнах.

Наприклад, e Китаї у третини людей з позитивним результатом тесту також діагностували відстрочені симптоми. Як уточнює газета South China Morning Post, за секретними даними уряду, у деяких хворих не було ніяких ознак.

На сполох забили і в Південній Кореї. Там зареєстрували 20% безсимптомних випадків. Численні дослідницькі роботи зафіксували можливість поширення коронавірусу серед людей до того, як у них з'явиться типова температура, кашель і втома, пов'язані з хворобою легенів Covid-19.

Британські та японські вчені, як пише Bloomberg, підтвердили, що коронавірус здатний передаватися ще до того, як у людини почнуть проявлятися характерні симптоми.

Загроза такого явища полягає в тому, що високий рівень безсимптомних випадків може ускладнити зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити поширення хвороби, тому що багато країн не перевіряють людей, якщо вони не серйозно хворі.

"Стає все більш очевидним, що поширення Covid-19 людьми з безсимптомним перебігом або слабкими симптомами може бути причиною більшої передачі, ніж вважалося раніше; встановити контроль над вірусом стає все важче", – резюмував Скотт Готліб, колишній глава Управління з контролю за продуктами і ліками США.

