Коронавірус передається через телефон: як його очистити

Серветки з 70% ізопропіловим спиртом, а також вода з милом ефективно знищують мікробів на поверхні телефону.

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Також для очищення поверхні гаджета можна використовувати тканину, бажано м'яку і без ворсу, передає "Радіо Свобода".

Для очищення потрібен шматок тканини або паперовий рушник. Для розчину знадобиться мило, що піниться і містить миючий засіб. Треба протерти телефон, а після витерти тканиною або паперовим рушником, злегка змоченою водою.

Епідемія коронавірусу

Професор мікробіології і патології Медичній школі Лангон при Нью-Йоркському університеті Філіп Тьєрно рекомендував чистити смартфон двічі в день – вранці і ввечері.

При цьому експерти радили не використовувати засоби дезінфекції для екрану телефону, адже вони можуть пошкодити олеофобне покриття, яке призначене для захисту від відбитків пальців і попадання вологи.

Як очистити телефон від мікробів twitter.com/USATODAY

Як повідомляв OBOZREVATEL, заразитися коронавірусів 2019 nCoV виявилося можливим не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й через предмети побуту.

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