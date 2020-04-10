Коронавірус передається через їжу? Знайшлося спростування міфу

Ірина Кулініч Пульмонологія 10:30, 10.04.2020 Оновлено: 10:35, 10.04.2020

Коронавірус не передається через їжу, оскільки віруси розмножуються тільки в живому організмі.

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До такого висновку прийшов співробітник Університету штату Огайо в США Санджа Іліч, передає MedicalXpress.

"Коронавірус не є шлунково-кишковим захворюванням, інфекція COVID-19 не розмножується на їжі", – заявив учений.

Коронавірус передається через їжу? Знайшлося спростування міфу

Однак він попередив, що коронавірус можна підхопити в супермаркеті. Щоб цього не сталося, Илич рекомендував тримати соціальну дистанцію два метри і періодично обробляти руки антисептиками, а куплені овочі та фрукти ретельно мити.

Про замовлення готової їжі з доставкою з магазинів, за словами Іліча, хвилюватися не треба. За його даними, зараз немає інформації про випадки передачі коронавірусу через служби доставки з магазинів чи ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Фінляндії показали на відео, як коронавірус передається в супермаркеті.

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