Коронавірус передається через їжу? Знайшлося спростування міфу
Коронавірус не передається через їжу, оскільки віруси розмножуються тільки в живому організмі.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
До такого висновку прийшов співробітник Університету штату Огайо в США Санджа Іліч, передає MedicalXpress.
"Коронавірус не є шлунково-кишковим захворюванням, інфекція COVID-19 не розмножується на їжі", – заявив учений.
Однак він попередив, що коронавірус можна підхопити в супермаркеті. Щоб цього не сталося, Илич рекомендував тримати соціальну дистанцію два метри і періодично обробляти руки антисептиками, а куплені овочі та фрукти ретельно мити.
Про замовлення готової їжі з доставкою з магазинів, за словами Іліча, хвилюватися не треба. За його даними, зараз немає інформації про випадки передачі коронавірусу через служби доставки з магазинів чи ресторанів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Фінляндії показали на відео, як коронавірус передається в супермаркеті.