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/ Пульмонологія

Коронавірус передається через їжу? Знайшлося спростування міфу

25.4т
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Коронавірус не передається через їжу, оскільки віруси розмножуються тільки в живому організмі.

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До такого висновку прийшов співробітник Університету штату Огайо в США Санджа Іліч, передає MedicalXpress.

"Коронавірус не є шлунково-кишковим захворюванням, інфекція COVID-19 не розмножується на їжі", – заявив учений.

Коронавірус передається через їжу? Знайшлося спростування міфу

Коронавірус передається через їжу? Знайшлося спростування міфу

Однак він попередив, що коронавірус можна підхопити в супермаркеті. Щоб цього не сталося, Илич рекомендував тримати соціальну дистанцію два метри і періодично обробляти руки антисептиками, а куплені овочі та фрукти ретельно мити.

Про замовлення готової їжі з доставкою з магазинів, за словами Іліча, хвилюватися не треба. За його даними, зараз немає інформації про випадки передачі коронавірусу через служби доставки з магазинів чи ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Фінляндії показали на відео, як коронавірус передається в супермаркеті.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Светлова Анастасия
Светлова Анастасия
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
сколько интересно ему мак со старбаксом приплатил?
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Ну как бы, вирус живет в живом организме, не жрем живые йогурты)
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    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

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