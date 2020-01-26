Папа Римський Франциск пообіцяв молитися за успішну боротьбу зі смертельним коронавірусом із Китаю.

Під час традиційної недільної проповіді до віруючих у Ватикані 26 січня він також оцінив зусилля Пекіна щодо стримування поширення хвороби, передає Reuters.

"Хочу помолитися за людей, які захворіли через вірус, що поширився в Китаї. Господи, прийми покійних у мирі, утіш сім'ї і підтримай великі зусилля, вже вжиті китайською громадою з боротьби з епідемією", – сказав понтифік на площі Святого Петра.

Папа Римський звернувся до віруючих через коронавірус recyclemag.ru

За останніми даними, вірусом вже захворіли понад 2 тис осіб, 56 – загинули. Захворювання поширилося вже на такі країни крім Китаю:

Гонконг – 6 випадків, Макао – 5 випадків, Таїланд – 5 випадків, Австралія – 4 випадки, Малайзія – 4 випадки, Сінгапур – 4 випадки, Франція – 3 випадки, Японія – 4 випадки, Південна Корея – 3 випадки, Тайвань – 3 випадки, США – 2 випадки, В'єтнам – 2 випадки, Непал – 1 випадок, Канада – 1 "імовірно підтверджений" випадок.

При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх уже виписали з лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений перелік симптомів зараження коронавірусом.

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