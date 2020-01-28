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/ Пульмонологія

Коронавірус охопив іще один популярний курорт: туристи в небезпеці

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Смертельний коронавірус 2019 nCoV охопив популярну серед туристів (особливо в зимовий період) курортну країну Таїланд.

Це свідчить про те, що він все більше поширюється за туристичними напрямами. Зокрема, так відбувається через нещодавнє святкування Нового року китайцями. Даний період вважається часом подорожей.

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У МОЗ Таїланду вже заявили про 14 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Останнім часом тут виявили шість інфікованих громадян КНР.

Коронавірус охопив ще один популярний курорт

Коронавірус охопив ще один популярний курорт

Тонкощі туризму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на китайському курорті Хайнань, який набуває популярність серед українських туристів, зафіксували першу смерть від нового коронавірусу-2019-nCoV.

Кількість заражених 2019 nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 із 2744, загинули вже 106 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
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