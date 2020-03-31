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Коронавірус ніколи не зникне: вірусолог дав тривожний прогноз

8.7т
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Вчені не вірять у повне зникнення коронавірусу, оскільки він занадто широко поширився по світу.

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Таку думку висловив у ефірі радіо "Говорить Москва" вірусолог, директор Інституту медичної паразитології, тропічних і трансмісивних захворювань Сеченівського університету в Росії Олександр Лукашев.

"Атипову пневмонію вдалося повністю ліквідувати. Цього вірусу зараз у природі не існує. З COVID-19 такого вже не вийде, на це вже ніякої надії немає. Він не зникне, він вже занадто поширився, він добре передається, він є в усіх країнах світу. Швидше за все, цей вірус вже з нами залишається назавжди. Він не ослабне, але перестане бути суспільно небезпечним", – припустив учений.

Коронавірус ніколи не зникне: вірусолог дав прогноз

Коронавірус ніколи не зникне: вірусолог дав прогноз

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Крім того, за його словами, в Китаї може відбутися другий спалах захворювання. "Звісно, там вміють боротися, вміють лікувати, але Китай продовжує жити на пороховій бочці", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст і колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта заявив, що спека не допоможе перемогти коронавірус.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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