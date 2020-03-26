Коронавірус небезпечний і для молоді: лікарка розповіла про реалії хвороби

Коронавірус небезпечний не тільки для літніх людей, ним масово заражається і молодь.

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Про це попередила лікарка і членкиня парламенту Великобританії Розена Еллін-Хан в інтерв'ю The Guardian.

Вона поділилася свіжими даними про ситуацію в лондонській лікарні Св. Джорджа, яка виявилася переповнена в зв'язку з епідемією COVID-19.

Коронавірус небезпечний і для молоді

Еллін-Хан працює 15 років у відділенні невідкладної допомоги, але, за її словами, ніколи не бачила нічого подібного. "Кількість пацієнтів із симптомами респіраторної інфекції, у яких діагностують COVID-19, зростає. В неділю, 22 березня, вранці реанімаційне відділення виявилося повністю заповнене важкими хворими, у яких були проблеми з диханням. Через відсутність місць дорослих пацієнтів почали госпіталізувати в педіатричну реанімацію", – поділилася вона.

"Ми бачимо молодих людей, які були цілком здорові, а тепер перебувають у лікарні. Деяким із них по 30 років і вони потребують штучної вентиляції легенів, щоб вижити", – розповіла медикиня.

Лікарка попередила про небезпеку коронавірусу для молоді

Еллін-Хан розповіла, що медперсонал побоюється, що епідемія призведе до нестачі апаратів штучної вентиляції легенів, з якою вже зіткнулися лікарі в Італії.

"Найближчими тижнями доведеться вирішувати, кому дістанеться апарат штучної вентиляції легенів, а кому ні. Рятувати будуть молодих людей, які зараз гуляють і розважаються і ігнорують поради. І це значить, що якійсь мамі апарату може і не вистачити", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еллін-Хан також попередила, що при коронавірусі часто виникає біль у животі, який легко сплутати з іншим захворюванням.

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