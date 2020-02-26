У Грузії зафіксовано першого пацієнта, який заразився новим типом коронавірусу COVID -2019.

Заражений громадянин 25 лютого прибув до країни з Ірану через Азербайджан, передають РИА Новости.

Коронавірус дістався до Грузії jam-news.net

"Кілька хвилин тому ми отримали з лабораторії Лугара результати аналізів, згідно з якими в країні виявлено перший випадок зараження коронавірусом", – заявила міністр охорони здоров'я Катерина Тікарадзе.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бразилії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Таким чином хвороба дісталася до Латинської Америки.

Раніше вірус дістався до Швейцарії, Румунії, Алжиру, а також на південь Іспанії – в Каталонію.

На Закарпатті українські прикордонники виявили жінку з симптомами, схожими на смертельний вірус. Її зупинили на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Жінка разом з іншими пасажирами поверталася з Італії.

Нагадаємо, що до 26 лютого COVID-2019 виявили у 78 064 чоловік в Китаї, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

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