Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус не зупиняється: перший випадок зафіксовано у Грузії

Читати матеріал російською

У Грузії зафіксовано першого пацієнта, який заразився новим типом коронавірусу COVID -2019.

Заражений громадянин 25 лютого прибув до країни з Ірану через Азербайджан, передають РИА Новости.

Коронавірус дістався до Грузії

Коронавірус дістався до Грузії

jam-news.net

"Кілька хвилин тому ми отримали з лабораторії Лугара результати аналізів, згідно з якими в країні виявлено перший випадок зараження коронавірусом", – заявила міністр охорони здоров'я Катерина Тікарадзе.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бразилії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Таким чином хвороба дісталася до Латинської Америки.

Раніше вірус дістався до Швейцарії, Румунії, Алжиру, а також на південь Іспанії – в Каталонію.

На Закарпатті українські прикордонники виявили жінку з симптомами, схожими на смертельний вірус. Її зупинили на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Жінка разом з іншими пасажирами поверталася з Італії.

Нагадаємо, що до 26 лютого COVID-2019 виявили у 78 064 чоловік в Китаї, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини