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/ Пульмонологія

Біологічна зброя? У Китаї дали вичерпну відповідь про коронавірус

16.2т
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Спалах нового коронавірусу спричинив за собою масу спекуляцій, зокрема чутки про те, що хвороба нібито є біологічною зброєю.

Посол Китаю в Сполучених Штатах Цуй Тянькай в ефірі телеканалу CBS назвав цю інформацію повною маячнею.

Тянькай вказав на фейки про те, що новий смертельний вірус нібито "вийшов із військової лабораторії в Китаї або США".

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"Як ми можемо вірити всім цим вигадкам? Це абсолютна маячня", – сказав він.

Наразі, стверджує посол, вчені не можуть точно сказати, звідки пішла хвороба.

"За попередніми даними, від якихось тварин. Але ми повинні дізнатися про це більше. Це могло статися де завгодно. Але ми робимо все можливе, щоб це виправити", – підкреслив він.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Китай
Теги
вірус хвороба
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Нациев Сала
На фото зараженный окраинце?
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