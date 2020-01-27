Коронавірус: названа правдива кількість жертв в Китаї

Чи правдива кількість жертв, які постраждали від смертельно небезпечного коронавирусу? Померло більше 80 осіб? Нагадаємо, це офіційні дані.

Так, на 23 січня джерела розвідки в Китаї підтверджують більше 2,8 мільйона інфікованих. А 112 000 людей загинули. Основна причина смерті: поліорганна недостатність. Про це повідомляє Hal Turner Radio Show.

Лікарі в місті Ухань вже повідомляли, що у них закінчилися набори для тестування на віруси.

Тисячі загиблих доставляються прямо на сміттєспалювальні заводи. Ніяких поховань. Трупи спалюють. Інформація отримана безпосередньо від працівників цих підприємств.

Станом на 23 січня, уряд Китаю помістив на карантин 11 міст, всього 29 мільйонів людецй: Ухань, Хуанганг, Сяньнін, Хуанши, Сяньтао, Дай, Округ Янсінь, Цяньцзян, Чібі, Чжицзян, Місто Еньші.

Китайські військові надають допомогу в блокуванні цих китайських міст. Всі вони носять біозахисні костюми.

Коронавірус в Китаї

Центральна військова комісія КПК наказала Центральному командуванню надати допомогу в закритті Ухань у відповідь на соціальну нестабільність через "панічні настрої". Солдати були оснащені біологічним захисним спорядженням, вони поклялися виграти кампанію.

Бронетехніка так само прибуває на місце: броньовані машини, бронетранспортери і легкі танки для зміцнення блокпостів.

Ще дивніше те, що китайцям у всій провінції Чжецзян велено залишатися в своїх будинках. Це 60 мільйонів чоловік, яким наказали залишатися там, де вони є, що поки ще не офіційний карантин, але досить суворого сформульована порада.

Системний провал китайського суспільства вже почався. Люди падають без свідомості прямо на вулицях. Магазини давно очистили від їжі. Тотальна паніка стане неминучою, тому що люди розуміють, що їжа, ліки і лікарі – це обмежені ресурси і на всіх не вистачить.

А тим часом в Австралії органи охорони здоров'я підтвердили, що людина в Сіднеї знаходиться на карантині після можливого зараження потенційно смертельної коронавирусною хворобою.

Коронавірус в Китаї

У Канаді на карантині 5 осіб. У Колумбії одна людина з підозрою на коронавірус. В Англії 14 осіб перевірені, 5 осіб підтверджені. В Італії госпіталізована одна китаянка. В Японії один підтверджений випадок. У Малайзії 2 людини на карантині. У Мексиці – три нові випадки, в Північній Ірландії – 1 людина. На Філіппінах – 5 підозрюються. У Саудівській Аравії – кілька підтверджених випадків. У США точні цифри підозрюваних на інфекцію і інфікованих збираються.

Важко сказати, як буде протікати епідемія в світі. Цього ніхто не знає, але в Китаї вона вже почалася. А це означає, що китайська економіка зруйнується. А коли Китай впаде, це викличе глобальну економічну ударну хвилю, від якої планета не зможе оговтатися протягом десятиліть.

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