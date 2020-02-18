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/ Пульмонологія

Коронавірус настає: названі країни з максимальною зоною ризику

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Найбільшу ймовірність (більше 90%) заразиться смертельним китайським коронавірусом мають східні азіати, японці і ханьці.

Європейці оцінюються тільки в 50%, африканці – в 60%, повідомляє eturbonews з посиланням на дослідження Bio Rxiv.

Дослідники звернули увагу на те, що в Європі і Америці раніше не було смертельних випадків цього вірусу. Також про випадки коронавірусу взагалі не повідомлялося з Африки.

Коронавірус настає: названі країни з максимальною зоною ризику

Згідно з дослідженням, коронавірус, найімовірніше, має якийсь зв'язок з рецептором ACE2, якого більше у східних азіатів, ніж європейців.

Згідно з цим попереднім дослідженням ризик отримання вірусу:

Високий ризик 90% -99%:

Японія

Південний Хань, Китай

Хошимін, В'єтнам

Хан Китайський в Пекіні, Китай

Китайський Дай в Сишуанбаньна, Китай

Помірний ризик: 80-89%

Не знайдено

Від середнього до помірного ризику: 70-79%

Перу

Бангладеш

Шрі-Ланка

Індія

Південна Азія

Середній ризик: 60-69%

гуджаратські індійці з Х'юстона, штат Техас

змішані американці

американці африканського походження на південному заході США

пенджабі з Лахора, Пакистан

африканці в Барбадосі

кенійці

африканці

нігерійці

пуерторіканці

Низький і середній ризик: 50-59%

колумбійці з Медельіна

Йоруба в Ібадане, Нігерія

Фінці у Фінляндії

іберійське населення в Іспанії

європейці (в цілому)

резиденція Юта (кавказці)

Тоскана, Італія

"Грунтуючись на загальнодоступній базі даних і сучасній технології RNA-Seq для окремих клітин, профіль експресії РНК ACE2 є в нормальних легких людини. Результат вказує на те, що експресія рецептора вірусу ACE2 сконцентрована в невеликій популяції альвеолярних клітин типу II (AT2)", – сказано в дослідженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу, протягом 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-2019 в Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) зросла до 72 528 (+1893, позитивна динаміка).

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Интересно, а украинцы попадают в категорию "европейцы в целом" ? Или всё-таки только частично ? А чё, "частичные европейцы" - это звучит гордо !
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