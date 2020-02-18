Коронавірус настає: названі країни з максимальною зоною ризику

Найбільшу ймовірність (більше 90%) заразиться смертельним китайським коронавірусом мають східні азіати, японці і ханьці.
Європейці оцінюються тільки в 50%, африканці – в 60%, повідомляє eturbonews з посиланням на дослідження Bio Rxiv.
Дослідники звернули увагу на те, що в Європі і Америці раніше не було смертельних випадків цього вірусу. Також про випадки коронавірусу взагалі не повідомлялося з Африки.
Згідно з дослідженням, коронавірус, найімовірніше, має якийсь зв'язок з рецептором ACE2, якого більше у східних азіатів, ніж європейців.
Згідно з цим попереднім дослідженням ризик отримання вірусу:
Високий ризик 90% -99%:
Японія
Південний Хань, Китай
Хошимін, В'єтнам
Хан Китайський в Пекіні, Китай
Китайський Дай в Сишуанбаньна, Китай
Помірний ризик: 80-89%
Не знайдено
Від середнього до помірного ризику: 70-79%
Перу
Бангладеш
Шрі-Ланка
Індія
Південна Азія
Середній ризик: 60-69%
гуджаратські індійці з Х'юстона, штат Техас
змішані американці
американці африканського походження на південному заході США
пенджабі з Лахора, Пакистан
африканці в Барбадосі
кенійці
африканці
нігерійці
пуерторіканці
Низький і середній ризик: 50-59%
колумбійці з Медельіна
Йоруба в Ібадане, Нігерія
Фінці у Фінляндії
іберійське населення в Іспанії
європейці (в цілому)
резиденція Юта (кавказці)
Тоскана, Італія
"Грунтуючись на загальнодоступній базі даних і сучасній технології RNA-Seq для окремих клітин, профіль експресії РНК ACE2 є в нормальних легких людини. Результат вказує на те, що експресія рецептора вірусу ACE2 сконцентрована в невеликій популяції альвеолярних клітин типу II (AT2)", – сказано в дослідженні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу, протягом 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-2019 в Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) зросла до 72 528 (+1893, позитивна динаміка).
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