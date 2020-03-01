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Коронавірус наростив темпи у всьому світі: ВООЗ підвищила рівень небезпечності

6.7т
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За минулу добу, 29 лютого, коронавірус COVID-2019 знову забрав життя величезної кількості людей. Так, тільки в Китаї загинуло 35 осіб. ВООЗ навіть підняла рівень небезпечності його розповсюдження.

Більшість смертельних випадків у країні, а саме – 34, зафіксували у провінції Хубей, де спочатку і спалахнуло захворювання, ще одна людина померла у провінції Хенань. Про ситуацію повідомила Національна комісія з охорони здоров'я.

  • Станом на ранок 1 березня у світі від небезпечного коронавірусу загинуло 2980 осіб. Кількість заражених склала 85 905.

  • У Китаї загальна кількість померлих досягла – 2870 осіб, в Ірані – 43, а в Італії – 29, в Південній Кореї – 17.

  • За останню добу, 29 лютого, перші випадки зараження новим коронавірусом зафіксували в Ірландії, Люксембурзі, Вірменії.

  • А в США трапилася перша загибель людини від цього небезпечного вірусу.

  • Також перша перша смерть від коронавірусу була зафіксована в Австралії: помер чоловік, який заразився на лайнері Diamond Princess.

  • Всесвітня організація охорони здоров'я підняла рівень небезпеки міжнародного поширення цього вірусу до дуже високого.

Коронавірус наростив темпи у всьому світі. Ілюстрація

Коронавірус наростив темпи у всьому світі. Ілюстрація

Так, за даними SCMP, загальна кількість заражених в усьому світі склала 85 905, загиблих – 2980, а видужалих – 41958. У Китаї за період поширення вірусу померло 2870 осіб, в Ірані – 43, а в Італії – 29, а в Південній Кореї – 17.

Також на сайті ВООЗ з'явилася інформація про підняття рівня небезпечності міжнародного поширення коронавірусу COVID-19 до дуже високого.

"Збільшення кількості випадків захворювання і кількості відповідних країн протягом останніх декількох днів, безумовно, викликає заклопотаність", – заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Перший станом на 1 березня випадок зараження небезпечним вірусом підтвердили у Вірменії. Про це написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Ніколо Пашинян. За його словами, заражений – 29-річний громадянин республіки – нещодавно прилетів з Тегерану з дружиною. У чоловіка на момент звернення до медиків була висока температура, але його стан оцінили як задовільний.

Прем'єр зазначив, що у дружини зараженого результат тесту на коронавірус виявився негативним. Уряд вживатиме необхідних заходів, зокрема тих, хто контактував з хворим, ізолюють.

Також з'явилася інформація про перші випадки зараження новим коронавірусом в Ірландії і Люксембурзі, а ще загибель людини від вірусу у Австралії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
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