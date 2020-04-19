Коронавірус набагато небезпечніший для чоловіків: вчені докопалися до причини

Кирило Лютий Пульмонологія 23:51, 19.04.2020

Коронавірус може довше залишатися в тілі чоловіка, оскільки здатний проникати в яєчка.

Як передає MedRxix, про це стало відомо за підсумками досліджень співробітниками американського Медичного центру Монтефіоре.

З'ясувалося, що коронавірус найбільш комфортно почувається в тестикулах і довше там живе. Інфекція приєднується до білка АСЕ2, який зустрічається у великих кількостях в тестикулах.

Також такі білки присутні в легенях, серці і кишечнику.

Як писав OBOZREVATEL, COVID-19 не вщухає в країнах Європи і США. Більше 2,3 мільйона осіб захворіли по всьому світу, 162 тисячі померли. Перше місце в антирейтингу займають Штати, потім йдуть Іспанія та Італія.

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