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Коронавірус на улюбленому курорті українців: з'явилася нова інформація

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Дані про перший випадок зараження китайським коронавірусом в Єгипті не підтвердилися.

Як передає "РІА Новини", Африка все ще залишається "вільною" від коронавірусу.

У громадянина Китаю, який тиждень просидів під карантином, взяли безліч аналізів, але всі вони виявилися негативними.

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У РНБО запропонували "воскресити" СЕС через коронавірус. Документ

Напередодні в Китаї також назвали препарат, який є ефективним в боротьбі з коронавірусом.

Коронавируса в Єгипті немає

Коронавируса в Єгипті немає

Як писав OBOZREVATEL, Україна готується до евакуації з Китаю через коронавірус 48 громадян України і 29 іноземців.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Єгипет
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