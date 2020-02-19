Коронавірус на улюбленому курорті українців: з'явилася нова інформація

Дані про перший випадок зараження китайським коронавірусом в Єгипті не підтвердилися.
Як передає "РІА Новини", Африка все ще залишається "вільною" від коронавірусу.
У громадянина Китаю, який тиждень просидів під карантином, взяли безліч аналізів, але всі вони виявилися негативними.
Напередодні в Китаї також назвали препарат, який є ефективним в боротьбі з коронавірусом.
Коронавируса в Єгипті немає
Як писав OBOZREVATEL, Україна готується до евакуації з Китаю через коронавірус 48 громадян України і 29 іноземців.
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