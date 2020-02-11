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/ Пульмонологія

"Відволікти від коронавірусу": пасажирам зараженого лайнера запропонували безкоштовне порно

1.5т
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Ресурс CamSoda надав пасажирам, які застрягли на зараженому китайським коронавірусом круїзному лайнері Diamond Princess, безкоштовний доступ до відеочату з порно.

Про це повідомляє New York Post. Скористатися вебкамерами запропонували усім, хто перебуває на борту судна.

"Вони зіткнулися не тільки зі страхом перед інфекцією, справді жахливою, а й із нудьгою", – зазначив віцепрезидент CamSoda Дарін Паркер у пресрелізі.

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Пасажирам Diamond Princess запропонували безкоштовне порно

Пасажирам Diamond Princess запропонували безкоштовне порно

"Нам також дуже подобаються круїзи, але без діяльності або людської взаємодії нудьга, мабуть, завдає шкоди", – додав він.

"Прагнучи відволікти від коронавірусу й допомогти впоратися з нудьгою, ми пропонуємо пасажирам і членам екіпажу можливість повеселитися в безпечній та контрольованій обстановці з використанням відеокамер", – сказав Паркер.

Пасажирам Diamond Princess запропонували безкоштовне порно

Пасажирам Diamond Princess запропонували безкоштовне порно

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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