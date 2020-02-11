"Відволікти від коронавірусу": пасажирам зараженого лайнера запропонували безкоштовне порно

Ресурс CamSoda надав пасажирам, які застрягли на зараженому китайським коронавірусом круїзному лайнері Diamond Princess, безкоштовний доступ до відеочату з порно.
Про це повідомляє New York Post. Скористатися вебкамерами запропонували усім, хто перебуває на борту судна.
"Вони зіткнулися не тільки зі страхом перед інфекцією, справді жахливою, а й із нудьгою", – зазначив віцепрезидент CamSoda Дарін Паркер у пресрелізі.
Пасажирам Diamond Princess запропонували безкоштовне порно
"Нам також дуже подобаються круїзи, але без діяльності або людської взаємодії нудьга, мабуть, завдає шкоди", – додав він.
"Прагнучи відволікти від коронавірусу й допомогти впоратися з нудьгою, ми пропонуємо пасажирам і членам екіпажу можливість повеселитися в безпечній та контрольованій обстановці з використанням відеокамер", – сказав Паркер.
Пасажирам Diamond Princess запропонували безкоштовне порно
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб, через підозру симптомів смертельного коронавірусу.
За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого судна.
У 10 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть у японському порту Йокогама, виявили коронавірус.
Ще у 44 пасажирів Diamond Princess, який з 3 лютого перебуває у водах поряд з японським портом Йокогама на карантині, виявили пневмонію, викликану коронавірусом 2019-nCoV.
Українець, який опинився на борту заблокованого в Японії круїзного лайнера Diamond Princess, на якому виявили 61 випадок зараження коронавірусом, розповів про те, що відбувається.
Кількість заражених зросла до 70.
Коронавірусом на лайнері заразилися два українці. Їх відправили на карантин.
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