Коронавірус на круїзному лайнері в Японії спалахнув з новою силою

На круїзному судні Diamond Princess, яке стоїть на карантині в порту Йокогами через спалах коронавірусу, виявили 99 нових випадків зараження.

Про це повідомило видання NHK. У 70 з них не було симптомів захворювання, але аналізи на наявність коронавірусу дали позитивний результат. Так, загальна кількість хворих на лайнері збільшилася до 454. Усього в Японії кількість випадків захворювання коронавірусом досягла 550.

Відзначається, що міністерство охорони здоров'я докладає всіх зусиль і вживає необхідних заходів щодо обмеження спалаху, однак інфекції продовжують з'являтися в префектурах по всій країні. Офіційні особи намагаються визначити шляхи поширення нового типу коронавірусу.

Судно затримали 4 лютого в порту Йокогама і на наступний день відправили на карантин. Корабель почав круїз 20 січня, але повернувся в гавань після того, як в Гонконзі на берег зійшов чоловік, у якого було діагностовано 2019 nCoV.

Нагадаємо, що на лайнері Diamond Princess смертельним коронавірусом із Китаю заразилося двоє українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів коронавируса і спотворення даних про стан хворих.

Також радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, відомий вірусолог Айра Лонджін заявив, що заразитися коронавируса можуть дві третини населення планети.

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