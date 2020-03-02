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/ Пульмонологія

Коронавірус на Diamond Princess: Пристайко розповів про стан українців

1.4т
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Глава МЗС України Вадим Пристайко висловив надію, що всі госпіталізовані українці з круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині в Японії через коронавірус, одужають.

Як передає УНІАН, у понеділок, 2 березня, дипломат розповів, що один з українців уже одужав і вийшов з військового госпіталю в Йокогамі.

"Є ще кілька українців, які також знаходяться в цій лікарні досі. Я сподіваюся, що з ними все буде нормально. Їх стан здоров'я задовільний, і в принципі, ми всі сподіваємося, що всі вийдуть здорові", – сказав Пристайко, зазначивши , що українське консульство відстежує ситуацію.

"Також більше 20 чоловік зараз перебувають на лайнері в порту міста Йокогама і чекають завершення періоду карантину. Як тільки період закінчиться, тоді ці люди будуть вільні і зможуть їхати, куди хочуть, продовжувати свою роботу або повернутися в Україну", – додав він.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, клінічне одужання від коронавірусу полягає в зникненні симптомів: кашлю, застуди, лихоманки, загального нездужання, утрудненого дихання і, в серйозних ситуаціях, пневмонії.

Однак потрібно пам'ятати, що як і у всіх інфекційних захворюваннях, коронавірус нерідко протікає безсимптомно.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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