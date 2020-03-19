Коронавірус може вдарити по Україні з новою силою: з'явився неоднозначний прогноз

На сьогоднішній день неможливо точно сказати, яка кількість людей померла в Україні від пневмонії і чи не було це пов'язано з епідемією коронавірусу. Тому в найближчому майбутньому країні потрібно очікувати піку захворювань.

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Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я. За його словами, разом з тим, існує ймовірність, що ближче до літа зі зміною погоди і зростанні температури повітря, статистика заражень впаде.

"Виходячи з біологічних властивостей цього коронавірусу, так, він менш стійкий при високих, ніж при низьких температурах. Але якщо брати Африканський континент і Південну Америку, де досить високі температури, то в цих країнах все одно складається не дуже сприятлива епідситуація", – зазначив співрозмовник видання.

Втім, висока температура повітря може стати лише непрямим "помічником". Головним інструментом для стримування епідемії, за словами медиків, є все ж карантин.

Як зазначив в коментарі виданню лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський, весь світ (крім Китаю) як раз зараз знаходиться тільки на самому початку першої хвилі епідемії.

"У Китаї досить швидко щоденний приріст перескочив з 30% на 25%, потім на 20%, 15%, 10% і 5%. В іншому світі зовсім інша динаміка. Приріст захворюваності на 20% тримався три тижні. зараз знизився до 15%, але можливий і зворотний тренд в силу величезної кількості невиявлених випадків", – зазначив Волянський.

На його думку, відповідно, очікувати швидкої зміни ситуації, на жаль не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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