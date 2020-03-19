Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус може вдарити по Україні з новою силою: з'явився неоднозначний прогноз

3.7т
Читати матеріал російською

На сьогоднішній день неможливо точно сказати, яка кількість людей померла в Україні від пневмонії і чи не було це пов'язано з епідемією коронавірусу. Тому в найближчому майбутньому країні потрібно очікувати піку захворювань.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я. За його словами, разом з тим, існує ймовірність, що ближче до літа зі зміною погоди і зростанні температури повітря, статистика заражень впаде.

"Виходячи з біологічних властивостей цього коронавірусу, так, він менш стійкий при високих, ніж при низьких температурах. Але якщо брати Африканський континент і Південну Америку, де досить високі температури, то в цих країнах все одно складається не дуже сприятлива епідситуація", – зазначив співрозмовник видання.

Коронавірус може вдарити по Україні з новою силою: з'явився неоднозначний прогноз

Втім, висока температура повітря може стати лише непрямим "помічником". Головним інструментом для стримування епідемії, за словами медиків, є все ж карантин.

Як зазначив в коментарі виданню лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський, весь світ (крім Китаю) як раз зараз знаходиться тільки на самому початку першої хвилі епідемії.

"У Китаї досить швидко щоденний приріст перескочив з 30% на 25%, потім на 20%, 15%, 10% і 5%. В іншому світі зовсім інша динаміка. Приріст захворюваності на 20% тримався три тижні. зараз знизився до 15%, але можливий і зворотний тренд в силу величезної кількості невиявлених випадків", – зазначив Волянський.

На його думку, відповідно, очікувати швидкої зміни ситуації, на жаль не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини