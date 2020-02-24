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/ Пульмонологія

"Повинні підготуватися до пандемії": у ВООЗ зробили тривожну заяву про коронавірус

9.4т
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Новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії, однак на нинішньому етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

Про це на пресконференції в понеділок, 24 лютого, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Twitter-аккаунт ВООЗ.

"Чи володіє цей вірус пандемічним потенціалом? Абсолютно. Ми вже там? За нашою оцінкою, ще ні", – сказав доктор.

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Він зазначив, що використання терміну "пандемія" щодо поширення COVID-2019 поки безпідставне і, "безумовно, може викликати страх".

"Ми повинні зосередитися на стримуванні, роблячи все можливе, щоб підготуватися до потенційної пандемії", – підкреслив Гебреєсус.

Коронавірус: у ВООЗ оцінили ризики

Коронавірус: у ВООЗ оцінили ризики

Серед пріоритетних завдань він назвав захист працівників охорони здоров'я в усіх країнах, а також людей, найбільш схильних до ризику серйозних захворювань, особливо літніх і з хронічними хворобами.

"Ми повинні захищати країни, які є найбільш уразливими, роблячи все можливе для стримування епідемій", – сказав доктор.

Він вказав на необхідність ситуаційних і індивідуальних заходів. "Не існує єдиного підходу на всі випадки життя. Кожна країна повинна проводити свою власну оцінку ризиків для свого контексту", – підкреслив Гебреєсус.

Карта поширення коронавируса:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі паніки, яка почалася через коронавірус, котирування золота на ринку цінних металів різко зросли.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Теги
вірус хвороба
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