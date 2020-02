"Повинні підготуватися до пандемії": у ВООЗ зробили тривожну заяву про коронавірус

Новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії, однак на нинішньому етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

Про це на пресконференції в понеділок, 24 лютого, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Twitter-аккаунт ВООЗ.

"Чи володіє цей вірус пандемічним потенціалом? Абсолютно. Ми вже там? За нашою оцінкою, ще ні", – сказав доктор.

Він зазначив, що використання терміну "пандемія" щодо поширення COVID-2019 поки безпідставне і, "безумовно, може викликати страх".

"Ми повинні зосередитися на стримуванні, роблячи все можливе, щоб підготуватися до потенційної пандемії", – підкреслив Гебреєсус.

Серед пріоритетних завдань він назвав захист працівників охорони здоров'я в усіх країнах, а також людей, найбільш схильних до ризику серйозних захворювань, особливо літніх і з хронічними хворобами.

"Ми повинні захищати країни, які є найбільш уразливими, роблячи все можливе для стримування епідемій", – сказав доктор.

Він вказав на необхідність ситуаційних і індивідуальних заходів. "Не існує єдиного підходу на всі випадки життя. Кожна країна повинна проводити свою власну оцінку ризиків для свого контексту", – підкреслив Гебреєсус.

"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death.



Does this virus have pandemic potential? Absolutely.

Are we there yet? From our assessment not yet "- @DrTedros # COVID19