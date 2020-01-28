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/ Пульмонологія

Коронавірус може мати безсимптомний перебіг: лікарі зробили нову заяву

1.6т
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У багатьох містах захопленого коронавірусом Китаю були виявлені випадки безсимптомного перебігу хвороби. За словами медиків, це істотно ускладнює профілактику й боротьбу з 2019-nCoV.

А втім, пацієнти з відсутніми проявами або легкою формою вірусу все ще є джерелами інфікування.

Так, медичні працівники виявили осіб, результати тестів яких дали позитивну реакцію на 2019-nCoV, водночас у них не спостерігалися симптоми захворювання, заявив під час пресконференції головний експерт з інфекційних хвороб у пекінській лікарні Дітан Лі Сінванг, передається ChinaDaily.

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Також, за його словами, деякі інфіковані демонструють легкі ознаки, зокрема слабкий періодичний кашель. Однак навіть такі пацієнти є джерелами зараження, тобто потенційно небезпечними для здорових людей.

З цієї причини, як наполягають лікарі, всі, хто мав тісний контакт із "безсимптомними" пацієнтами, повинні залишатися під медичним наглядом в ізоляції, щоб запобігти поширенню збудника.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що новий коронавірус може передаватися від зараженої людини до здорової ще до того, як проявляться перші симптоми захворювання.

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