Коронавірус може передаватися до появи симптомів: лікарі зробили заяву

Вчені припускають, що новий смертельний коронавірус з Китаю може передаватися від інфікованої людини до здорової ще до того, як у неї з'явилися перші симптоми зараження.

Однак ця гіпотеза ще не знайшла свого підтвердження.

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"Поки немає підтвердження того, що заражені можуть поширювати інфекцію під час інкубаційного періоду. Однак це новий вірус, і ми ще багато чого про нього не знаємо. Але було б розумно припустити, що вірус може передаватися ще до того, як проявиться симптоми", – заявила доктор Івонн Дойл з центру Національного здоров'я Англії в ефірі радіо CNN.

Також вона попередила, що не варто чекати вакцину в найближчі дні-тижні.

"На розробку вакцин йдуть місяці, а можливо і роки", – зазначила експерт.

Раніше OBOZREVATEL розвінчав гучний міф про те, що коронавірус може "причаїтися" в бананах і посилках з Китаю.

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