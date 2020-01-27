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/ Пульмонологія

Коронавірус може передаватися до появи симптомів: лікарі зробили заяву

1.4т
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Вчені припускають, що новий смертельний коронавірус з Китаю може передаватися від інфікованої людини до здорової ще до того, як у неї з'явилися перші симптоми зараження.

Однак ця гіпотеза ще не знайшла свого підтвердження.

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"Поки немає підтвердження того, що заражені можуть поширювати інфекцію під час інкубаційного періоду. Однак це новий вірус, і ми ще багато чого про нього не знаємо. Але було б розумно припустити, що вірус може передаватися ще до того, як проявиться симптоми", – заявила доктор Івонн Дойл з центру Національного здоров'я Англії в ефірі радіо CNN.

Також вона попередила, що не варто чекати вакцину в найближчі дні-тижні.

"На розробку вакцин йдуть місяці, а можливо і роки", – зазначила експерт.

Раніше OBOZREVATEL розвінчав гучний міф про те, що коронавірус може "причаїтися" в бананах і посилках з Китаю.

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Китай
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцам: говорят, что особому риску заразиться подвержены украиномовные... вирус думает, что перед ним скотина/тварина, и набрасывается на жертву...
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