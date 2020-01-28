"Небезпечні" посилки і псевдовакцини: МОЗ відзвітувало про ситуацію в Україні щодо коронавірусу з Китаю

Міністерство охорони здоров'я України у вівторок, 28 січня, провело брифінг у зв'язку зі спалахом коронавірусу 2019 nCoV в Китаї і його поширенням в інших країнах.

Повідомляється, що в Україні ухвалили наказ щодо оперативного штабу недопущення занесення і поширення на території держави випадків захворювань, викликаних новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань. Трансляція брифінгу велася на YouTube-сторінці "24 каналу" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін вказав на те, що найближча до України країна, де зафіксували коронавірус – Франція.

МОЗ провів брифінг щодо коронавірусу Колаж

Член оперативного штабу з недопущення випадків зараження в Україні, доктор медичних наук Сергій Дубров зазначив, що вакцини від 2019-nCoV поки не існує.

Таким чином оголошення про продаж медпрепаратів, які останнім часом поширюються в мережі, – всього лише бажання заробити на паніці.

"З'явилася інформація на сайтах про можливість вакцинуватися від нового коронавірусу – це неправда. Не варто купувати вакцини, яких не існує в світі", – попередив Дубров.

Брифінг МОЗ Скрін відео

Ігор Кузін додав, що чотири підозри на вірус у Києві та Львові виявилися важкою формою ГРВІ.

Що стосується отримання посилок із Китаю, Кузін пояснив, що вірус не живе у зовнішньому середовищі і гине протягом двох днів. За цей час товар із КНР не встигне дійти до покупця.

Вводити заборону на експорт фруктів, серед яких бананів, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендувала.

Різними коронавірусами щорічно хворіють у середньому 10-30% хворих на ГРВІ українців, зазначили представники міністерства. Китайський вірус може дати ускладнення – пневмонію, яка у важких випадках лікується вентиляцією легенів.

"До цього відділення інтенсивної терапії готові. Дано укази директорам департаментів охорони здоров'я розробити маршрути госпіталізації пацієнтів зі списком лікувальних установ, які краще оснащені, на випадок зараження", – розповів Дубров.

Глава Директорату громадського здоров'я Андрій Скіпальський зазначив, що прямі рейси з Китаю в Україну на час припиняться від 3 лютого.

У МОЗ додали, що у них є контакти з епідеміологами, які зараз працюють у Китаї.

Пропонуємо переглянути відео брифінгу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч на 28 січня різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

Посольство України в Китаї закликало громадян залишити територію КНР за можливості через стрімке поширення коронавірусу 2019 nCoV. Воно не виключило проведення евакуації з провінції Хубей.

Тим часом запорожець Владислав Шкроботько показав і розповів, яка обстановка панує зараз в Китаї через смертельний коронавірус 2019 nCoV і як люди живуть в умовах епідемії.

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