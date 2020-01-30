Як врятуватися від смертельного коронавірусу: українцям дали важливі поради

Міністерство охорони здоров'я України дало поради, як уникнути зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV, який забрав життя вже 170 жителів Китаю.

Відповідна публікація з'явилася в четвер, 30 січня, на сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook.

"Відомо, що передача нового коронавірусу між людьми відбувається лише повітряно-крапельним шляхом. Маска не дає абсолютного захисту. Використовувати її слід з іншими засобами захисту, щоб не створювати помилкового відчуття безпеки", – попередили українців.

Як врятуватися від коронавірусу: українцям дали поради

Якщо ж маска використовується, в Міністерстві охорони здоров'я знайшлося кілька рекомендацій:

вона повинна покривати ніс і рот;

повинна щільно прилягати, без відступів по краях;

замінити маску слід, щойно вона стала вологою;

не чіпати центральну частину маски руками

не використовувати маску повторно.

Відзначається, що людям із будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію. Здоровим же людям потрібно уникати великих скупчень, особливо в закритих приміщеннях.

"Всім медичним працівникам необхідно носити звичайну маску при роботі з пацієнтами з підозрою, і використовувати респіратор рівня N95 і вище при проведенні маніпуляцій, таких як бронхоскопія та ін.", – додали в МОЗ.

Пояснили також ситуацію з домашніми тваринами: чи переносять вони коронавірус, невідомо, однак після контакту слід ретельно вимити руки з милом.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я після екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про коронавірус. За її словами, хвороба не передається через поштові посилки з Китаю або екзотичні фрукти, а маски навряд чи зможуть допомогти від зараження.

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