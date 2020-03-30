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Коронавірус міг вбити 40 млн людей: вчені озвучили найгірший сценарій

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Без превентивних заходів від коронавірусу COVID-19 в цьому році могло б померти 40 мільйонів людей.

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Як говориться в дослідженні Імперського коледжу в Лондоні, вчені розглянули кілька сценаріїв розвитку ситуації з поширенням коронавірусу.

Коронавірус міг вбити 40 млн людей: вчені озвучили найгірший сценарій

pixabay.com

Перший варіант – якби світ ніяк не відреагував на COVID-19. Згідно з найгіршим сценарієм, вірус, який ніяк би не стримувався, заразив би 7 млрд людей і привів до 40 млн смертей.

Зниження соціальних контактів на 40% серед молодих людей і на 60% – серед літнього населення дозволило б знизити цю кількість удвічі. Але навіть в такому випадку системи охорони здоров'я країн не справлялися б з навантаженням.

Другий сценарій – з соціальним дистанціюванням, яке робиться зараз. Якби всі країни застосували цю стратегію на ранніх етапах, це дозволило б зберегти 95% втрачених життів.

Також проведене вченими моделювання показало, що найбільш уразливими є країни з низьким і середнім рівнем життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, методи боротьби Ізраїлю з пандемією коронавірусу COVID-19 можна назвати найжорсткішими і своєчасними в порівнянні з іншими країнами світу.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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