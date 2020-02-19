ГРВІ небезпечніше за коронавірус? Лікарі розкрили несподівані деталі

Спалах коронавірусу Covid-19 у Китаї станом на 19 лютого забрав життя понад 2000 осіб, заражених – понад 75 000 осіб. Передбачається, що пік епідемії припаде на кінець лютого.

У світі триває паніка через високу смертність та ймовірність поширення небезпечного вірусу, який поки вдається локалізувати. Але медики із Всесвітньої Організації Охорони здоров'я виступили з несподіваною заявою про те, що Covid-19 менш смертельний, ніж, наприклад, звичайний ГРВІ. Детальніше – в OBOZREVATEL.

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Коронавірусом Covid-19 заразилося 75 000 осіб, 2000 померло і майже 15 000 видужали.

Смертність від вірусу становить всього 2%. Для порівняння, від коронавірусу MERS, який лютував у 2012 році, померло 35% від 100% захворілих.

Однак розслаблятися рано. Епідемія не минула, а нові дані надходять щодня.

Якщо вірус вдасться стримати, є ймовірність його зникнення, як у випадку з MERS і SERS.

Не смертельний вірус

Станом на 19 лютого заражених китайським коронавірусом у світі налічується 75200 осіб. Найбільша кількість хворих у Китаї та Гонконгу, Сінгапурі, Японії, Тайвані та Південній Кореї.

Згідно з онлайн-картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, з моменту виявлення небезпечного вірусу ще напередодні Нового року померло 2012 осіб, при цьому видужали в рази більше – 14 877 осіб.

Коронавірус у Китаї

Спеціального препарату для лікування вірусу або вакцини поки немає хворих лікують противірусними препаратами, які часто застосовують при лікуванні ВІЛ. Крім того, китайські медики знайшли ще один спосіб врятувати важкохворих людей – за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав. Тому пацієнтів, які вилікувалися від інфекції, просять здавати кров. З неї виділяють плазму і вводять хворим. Оскільки у плазмі містяться антитіла до вірусу, лікування проходить успішніше.

Однак у Китаї заявили, що вже запустили у виробництво перші ліки від коронавірусу – препарат під назвою "Фавейлавей". Він уже отримав офіційне схвалення і включений до списку ліків, які можуть бути ефективні при лікуванні коронавірусу. Крім того, ще в низці країн тривають дослідження зі створення ліків і вакцини.

Раптове виникнення вірусу дійсно викликало всесвітню паніку, але останні дані свідчать про те, що Covid-19 порівняно легко переноситься людиною і не призводить до її смерті.

Таку заяву зробили в ВООЗ, за їхніми даними, зі 100% хворих 80% пацієнтів видужують.

"Схоже, що Covid-19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи ГРВІ та MERS. Понад 80% пацієнтів мають легкий Covid-19 і одужують. Приблизно в 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію і задишку", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус у Китаї

При цьому в організації додали, що тільки 5% пацієнтів мають критичні захворювання: "При цьому у них спостерігають дихальну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність. Ще 2% випадків є летальними".

За даними ВООЗ, здебільшого захворюванню піддаються люди похилого віку, а серед дітей хворих не виявлено.

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Що кажуть лікарі

Українські інфекціоністи погоджуються з тим, що паніка, викликана спалахом коронавірусу Covid-19, необґрунтована, але причини для неї дійсно були.

Завідувачка відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко пояснює сильні хвилювання щодо вірусу відсутністю повних даних з боку Китаю на початку виявлення хвороби.

"Так, це було зрозуміло відразу, адже смертність від коронавірусу MERS була на рівні 35%, а від Covid-19 поки тільки 2%. З одного боку, комусь було вигідно створювати паніку, а з іншого боку в Китаї було довге замовчування того факту, що вірус передається від людини до людини. Поки це було невідомо, дуже насторожувало, що вірус швидко поширювався. Якби відразу інформацію повністю видавали, такої паніки не було б", – пояснила вона в коментарі OBOZREVATEL.

А ось лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв вважає, що поки розслаблятися не варто, оскільки дані оновлюються щодня, і ще невідомо, чим це все закінчиться.

"У ВООЗ кажуть про 14% важких випадків, за іншими даними їх 20%, але зараз тільки 75 тисяч хворих, і це лише зареєстрованих, а їх може бути сотні тисяч невиявлених, і тоді ці 20% – це величезна цифра. Летальність у 2% може здатися і невеликою, але знов-таки залежно від хворих. І не варто забувати про здорових носіїв", – каже він.

Епідемія ще не минула, тому рано підбивати підсумки, зазначив лікар.

Коронавірус у Китаї

Коронавірус в Україні

Випадків зараження українців на території нашої країни поки не було, але двоє хворих громадян України перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який зараз тримають на карантині біля берегів Японії.

Але повідомлення про евакуацію українців із китайського міста Ухань, що є епіцентром спалаху небезпечного вірусу, викликало побоювання з приводу ймовірності поширення Covid-19 в Україні.

Багато хто сумнівається у спроможності нашої медицини дати раду хворим у разі масового поширення захворювання. Про це каже і Крамарєв: "До масових випадків захворювання ми не готові, у нас немає достатньої кількості необхідного обладнання, дихальної сучасної апаратури".

Але все ж лікарі заспокоюють, що якщо будуть дотримані всі запобіжні заходи щодо евакуйованих із Китаю українців, поширення вірусу можна уникнути.

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"Якщо правильно створені карантинні умови, дотримані всі заходи дезінфекції – то ризиків немає", – сказала в ефірі ObozTV заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

"Зрозуміло, що у великі міста не можна відвозити цих людей, це неправильно. Вони мають бути розміщені окремо від великого міста, у спеціально відведеному приміщенні", – уточнила вона.

Богомолець також попередила, що екіпаж літака теж має пройти 14-денний карантин.

Коронавірус у Китаї

"Якщо повітря в кабіні (пілотів. – Ред.) не буде відділене від загального повітря в салоні літака, то, звісно, існує ризик, що вірус циркулюватиме. І ті, хто перебуває в літаку, можуть його отримати. Тому пілоти і люди, які обслуговуватимуть цей рейс, також повинні відбути 14-денний карантин. Тоді ризики нівелюються", – пояснила вона.

При цьому Крамарєв зазначив, що карантин – це єдиний метод профілактики цієї інфекції.

Подальша доля вірусу

Лікарі-інфекціоністи вважають, що коронавірус Covid-19, ймовірно, зійде нанівець так само, як і раніше виявлені у 2002 році SERS і у 2012 році MERS.

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"Зараз Китаю вдається стримувати поширення коронавірусу, і якщо вийде, то він зникне, як раніше було із SERS, і він більше нікуди не піде", – каже Мироненко.

Але навіть якщо вірус не зникне повністю, він не буде вже настільки агресивним і не викличе масових захворювань.

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