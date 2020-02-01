Як розтоптане скло: легені зараженої коронавірусом жінки шокували лікарів

У китаянки, яка підхопила новий коронавірус 2019-nCoV, всього за три дні хвороби серйозно трансформувалися легені.
Це медики побачили на знімках рентгена 33-річної мешканки Ланьчжоу. Відповідні фото опублікувало видання Daily Mail.
На рентгені видно великі світлі області, що означають, що легені хворої наповнюються рідиною.
У китаянки з коронавірусом трансформувалися легені
Китаянка була госпіталізована з температурою 38,9 і сильним кашлем. Кількість лейкоцитів, згідно з аналізами, виявилося дуже низькою.
Також повідомляється, що в Ланьчжоу жінка приїхала їз Уханя, де і спалахнула нова інфекція.
Знімки легень хворої
Daily Mail
Знімки, які шокували вчених, вивчаються в Університеті Ланьчжоу. Уточнюється, що вони були зроблені через три дні після того, як з'явилися перші симптоми недуги.
Радіолог Парас Лакхані з Університету Томаса Джефферсона, який не брав участі в дослідженні, але бачив рентген, сказав: "Якщо ви збільшите зображення, воно буде схоже на тьмяне розтоптане скло".
Лікарі були змушені визнати, що у жінки не ГРВІ і не звичайна пневмонія, а коронавірус. Пацієнтці надається необхідна допомога.
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Daily Mail
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Daily Mail
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Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавірусу nCoV.
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