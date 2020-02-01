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/ Пульмонологія

Як розтоптане скло: легені зараженої коронавірусом жінки шокували лікарів

11.6т
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У китаянки, яка підхопила новий коронавірус 2019-nCoV, всього за три дні хвороби серйозно трансформувалися легені.

Це медики побачили на знімках рентгена 33-річної мешканки Ланьчжоу. Відповідні фото опублікувало видання Daily Mail.

На рентгені видно великі світлі області, що означають, що легені хворої наповнюються рідиною.

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У китаянки з коронавірусом трансформувалися легені

У китаянки з коронавірусом трансформувалися легені

Китаянка була госпіталізована з температурою 38,9 і сильним кашлем. Кількість лейкоцитів, згідно з аналізами, виявилося дуже низькою.

Також повідомляється, що в Ланьчжоу жінка приїхала їз Уханя, де і спалахнула нова інфекція.

Знімки легень хворої

Знімки легень хворої

Daily Mail

Знімки, які шокували вчених, вивчаються в Університеті Ланьчжоу. Уточнюється, що вони були зроблені через три дні після того, як з'явилися перші симптоми недуги.

Радіолог Парас Лакхані з Університету Томаса Джефферсона, який не брав участі в дослідженні, але бачив рентген, сказав: "Якщо ви збільшите зображення, воно буде схоже на тьмяне розтоптане скло".

Лікарі були змушені визнати, що у жінки не ГРВІ і не звичайна пневмонія, а коронавірус. Пацієнтці надається необхідна допомога.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Китай
Теги
фотографии хвороба вірус інфекція
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