У лікарнях Кривого Рогу (Дніпропетровська область) підготували 15 боксів для можливих хворих на коронавірус COVID-19, а також спеціальні захисні костюми-комбінезони для медиків.

Про це на пресконференції відзвітувала головлікарка місцевої інфекційної лікарні Олена Партоєва, передає "Первый городской". Telegram-канал"Политика Страны" при цьому пише: з'явилася інформація, що замість Нових Санжар евакуйованих із Китаю українців можуть відправити до Кривого Рогу.

"Українців привезуть у місто, де народився президент. Це ніби Зеленський пускає їх у свій будинок, показуючи приклад всій Україні", – сказано в повідомленні.

Коронавірус: у Кривому Розі підготували бокси для хворих pinterest.com

Як розповіла Партоєва, 10 боксів є в Криворізькій інфекційній лікарні, ще п'ять – у сьомий.

Бокси мають два ступені захисту внутрішнього приміщення – тамбурами і шлюзами. Для медиків підготовлені ламіновані захисні костюми, респіраторні маски, окуляри і рукавички.

Партоєва пояснила, що аптечні маски не захищають від вірусу. Це завдання під силу лише респіраторам, причому вони повинні дуже близько прилягати до шкіри.

Для точного визначення діагнозу людини будуть брати мазок із зіву, і відправляти на аналіз у Центр громадського здоров'я в Київ.

Городянам лікарка порадила дотримуватися правил гігієни, мити руки не менше 20 секунд, а також дотримуватися етикету під час кашлю – прикривати рот тильною стороною руки.

Лікарка додала, що в Кривий Ріг направили 100 тисяч гривень на захист від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого літак доправив евакуйованих людей з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань до України.

Під охороною поліції людей привезли в Нові Санжари Полтавської області, де вони повинні пройти карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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