Світу загрожує китайський вірус-вбивця: МОЗ виступив із терміновою заявою

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України офіційно повідомив Прикордонну службу про ситуацію з коронавірусом у Китаї і про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також попередили керівників обласних і Київської міської лабораторних центрів, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Привели офіційну статистику: станом на 20 січня в Китаї в м. Ухань і за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом. Три особи загинули, 170 пацієнтів госпіталізовані.

МОЗ виступив із терміновою заявою через коронавірус Інтерфакс

Із метою раннього виявлення можливих випадків nCoV на території України і вжиття відповідних протиепідемічних заходів були підготовлені практичні рекомендації щодо визначення та профілактики захворювання.

МОЗ нагадав українцям про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватися при відвідуванні країн, де були зареєстровані випадки nCoV:

Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

Частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;

Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;

Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовникам, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Коронавіруси – сімейство з більш ніж 30 вірусів, розділених на дві підродини. Вперше були виділені в 1965 році. Вражають людей, домашніх тварин, птахів, свиней, велику рогату худобу. Коронавірус здатний провокувати ураження дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я скличе екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавірусу.

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