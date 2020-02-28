Коронавірус кардинально змінив перебіг: несподівана інформація

Коронавірус COVID-2019 різко загальмував поширення в Китаї. За день тут зафіксували тільки 327 нових заражень.

Померли за добу 44 людини, але майже половина загальної кількості інфікованих – 36 117 осіб – одужала. У лікарнях станом на ранок 28 лютого залишаються 39 919 осіб. Останні дані підтверджує карта поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Всього в світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих 2 858.

Коронавірус кардинально змінив протягом Liga

Перший випадок коронавіруса був зафіксіроан в Литві. Пацієнта ізолювали в лікарні в Шяуляє. Інфекцію він підхопив в італійській Вероні.

У Південній Кореї кількість заражених вже перевищила 2 тисячі, 13 загиблих. В Італії від коронавируса померли 17 інфікованих, заражені більше 650. У Франції число хворих збільшилося до 38. У Іспанії заражені 23 людини.

Кількість загиблих в Ірані зросла до 26. Це найбільша кількість смертей від вірусу за межами Китаю. Інфекцію зокрема підтвердили у віце-президента Ірану Масумех Ебтекар. В Австралії тим часом зафіксовано 23 випадки зараження вірусом.

У італійців або людей, які недавно відвідали Італію, виявили коронавірус в Алжирі, Хорватії, Ізраїлі, Іспанії та Швейцарії. Влада Швеції підтвердили 5 випадків захворювання. Бразилія підтвердила першу в Латинській Америці інфекцію, і нове захворювання було вперше виявлено в Пакистані, Норвегії, Данії, Греції, Естонії та Румунії.

Зараження коронавірусом було зафіксовано і в Північній Ірландії. Під ударом опинилися Німеччина, Японія, США і Саудівська Аравія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

Експерти заявили, що найнебезпечнішим був період з 23 січня по 2 лютого.

Також в ВООЗ запевнили, що не дивлячись на те, що коронавірус має потенціал пандемії, на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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