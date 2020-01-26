Бережіть очі! Вчені попередили про нову небезпеку коронавірусу

Вчені попередили, що смертельний коронавірус із Китаю, який забрав життя вже 56 осіб, може передаватися через очі.

Зокрема, китайський лікар Ван Гуанфу припустив, що він міг заразитися, тому що не надів захисні окуляри. Він був частиною команди експертів, які на початку цього місяця відвідали Ухань, де вперше з'явився вірус, пише Daily Mail.

"Мені поставили діагноз "пневмонія", і зі мною все гаразд. Я отримав ін'єкцію", – поділився лікар.

Лікар Ван Гуанфу міг підхопити коронавірус через очі Daily Mail

Його припущення підтвердили провідні американські експерти. Медики запевнили, що можливий варіант передачі вірусу через руки хворого при дотику до очей. Крім того, вони попередили, що вірус, який, як вважається, поширюється через чхання і кашель, може бродити по всьому тілу і досягати очей.

Пол Келлі, професор вірусної геноміки в Імперському коледжі Лондона, сказав, що це "абсолютно можливо".

"Якщо на вас чхають, вірус може потрапити в очі, які з'єднані з носом через слізні канали. Якщо ви страждаєте від алергії і якщо ваші очі реагують, то і ваш ніс буде. Або, якщо ви покладете ліки в очі, ви відчуєте смак у задній частини горла. Нерідко грип та інші віруси передаються таким чином. Ви також можете отримати респіраторні інфекції через очі", – пояснив він.

Вчені попередили про нову небезпеку коронавірусу

Професор Келлі сказав, що з цієї причини працівники охорони здоров'я повинні носити захисні окуляри. І хоча маски для обличчя, що захищають рот і ніс, ефективні, вони явно не захистять очі.

Доктор Майкл Хед, старший науковий співробітник в сфері глобальної охорони здоров'я в Університеті Саутгемптона, підтримав твердження професора Келлама: "Передача може відбутися при дотику до ока, якщо вірус виявився на руках, що полегшує його поширення від однієї людини до іншої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, вірусом захворіли понад 2 тис. осіб, 56 – загинули. Хворобу зафіксували вже мінімум у 14 країнах.

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