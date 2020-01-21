Накрив вже 4 країни: смертоносний китайський вірус дістався до США

У штаті Вашингтон (США) виявлено першого пацієнта-американця, який заразився смертельним коронавірусом nCoV, що забрав життя більше 200 осіб у Китаї.

Про це у вівторок, 21 січня, з посиланням на власні джерела повідомляють CNN і The New York Times.

Чоловік є мешканцем округу Снохомиш. Симптоми захворювання з'явилися у нього після повернення з поїздки в регіон навколо Ухані, де почався спалах. Минулого тижня він був госпіталізований із пневмонією, а зараження коронавірусом було підтверджено 20 січня вдень.

Смертоносний китайський вірус дістався до США

З огляду на випадок захворювання в США недавно ідентифікований коронавірус, що з'явився в Китаї, поширився вже на чотири країни.

Відзначається, що перший випадок у США трапився менш ніж через тиждень після того, як в аеропортах заявили, що почнуть перевіряти пасажирів, що прибувають з Ухані, на наявність вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня Всесвітня організація охорони здоров'я скличе екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавірусу.

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